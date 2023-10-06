明（2024）年節氣因為沒有立春，被稱為「無春寡婦年」，許多新人紛紛趕在今年完婚，對此，命理師柯柏成指出一切都是以訛傳訛，更舉「雙妻年」為例破除謠言，直言兩者說法都沒有曆法上的根據。

柯柏成在臉書粉專解釋，由於2023癸卯年是閏年，因此橫跨頭尾年分佔據了2個立春，使得2024甲辰年沒有立春節氣。然而民間以訛傳訛，誤傳沒有立春的年份不適合結婚，還將其稱之為「寡婦年」，只要在這一年結婚都不會有好下場。

柯柏成指出，歲首的月份在古代都有變動，例如古代很長一段時間都是以冬至作為過年，這樣在置閏的時候就不會產生某一年沒有立春。現在農民曆的基礎則是以寅月為歲首，所以幾乎只要碰上閏年就會發生某些年份有2個立春，某些年份沒有立春的情況，甚至後者更被訛傳成了「雙妻年」，在這種雙立春的年份會有小三、小王出現。但是實際上以八字或曆法學的角度而言，這些都毫無根據，也沒有一整年都不適合結婚的理論基礎。

柯柏成表示，在擇日合婚的時候，首重日期，其次為月份，再其次為時辰，年份幾乎不在考慮之內，而這個世紀沒有立春的年份共有37個：2000年、2002年、2005年、2008年、2010年、2013年、2016年、2019年、2021年、2024年；2027年、2029年、2032年、2035年、2037年、2040年、2043年、2046年、2048年、2051年、2054年、2057年、2059年、2062年、2065年、2067年、2070年、2073年、2076年、2078年、2081年、2084年、2086年、2089年、2092年、2095年、2097年。

柯柏成直言，因為三年一閏，所以無春年的比例，百年內超過三分之一，如果再加上雙春年也不宜嫁娶，幾乎就不用結婚了，所以民俗上許多以訛傳訛的說法，用邏輯想就知道不可能了。這類傳言就像三姑六婆傳言生肖屬虎者不能參加紅白喜喪事一樣，原本只是曆法上要擇日合婚時請新人避開「白虎日」，以訛傳訛下卻變成屬虎的都有問題，這在八字或擇日學理論上都缺乏了論證基礎。