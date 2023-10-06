日本知名療癒系畫家大石曉規近日至東港愛明眼科作畫，療癒的畫作遍及診所各角落，當中有幅「屏東加油」的畫作別具意義，是大石曉規向明揚爆炸案殉職的勇消及辛苦的醫護致敬。（謝佳潾攝）

日本知名療癒系畫家大石曉規近日至東港愛明眼科作畫，療癒的畫作遍及診所各角落，當中有幅「屏東加油」的畫作別具意義，是大石曉規向明揚爆炸案殉職的勇消及辛苦的醫護致敬。（謝佳潾攝）

日本療癒系畫家大石曉規（AKINORI OISHI），以標誌性的「繪小人物」聞名於世，來台10次的他近日首度造訪屏東，並至熱愛藝術的東港愛明眼科作畫，療癒的畫作遍及診所各角落。（謝佳潾攝）

日本療癒系畫家大石曉規（AKINORI OISHI），以標誌性的「繪小人物」聞名於世，來台10次的他近日首度造訪屏東，並至熱愛藝術的東港愛明眼科作畫，療癒的畫作遍及診所各角落。（謝佳潾攝）

日本療癒系畫家大石曉規（AKINORI OISHI），以標誌性的「繪小人物」聞名於世，來台10次的他近日首度造訪屏東，並至熱愛藝術的東港愛明眼科作畫，療癒的畫作遍及診所各角落。（謝佳潾攝）

日本療癒系畫家大石曉規（AKINORI OISHI），以標誌性的「繪小人物」聞名於世，來台10次的他近日首度造訪屏東，並至熱愛藝術的東港愛明眼科作畫，療癒的畫作遍及診所各角落，當中有幅「屏東加油」的畫作別具意義，是大石曉規向明揚爆炸案殉職的勇消及辛苦的醫護致敬。

來自日本大阪的插畫藝術家大石曉規，擅長透過擬人化的純真笑臉，將生活中簡單、普通的人事物畫成可愛世界的一員，常讓賞畫者感到身心靈療癒，上月他受邀至新北市開展，這是他第10次來台，但卻從來沒到過屏東，在友人的介紹下，終於近日首度造訪屏東，並在東港愛明眼科連住4天。

東港愛明眼科雖是家眼科診所，但因院長劉世琪熱愛藝術，不僅在診所2樓打造藝廊空間，還定期辦展及舉辦畫展比賽，這次因緣際會下得以邀請到大石曉規「駐所作畫」，劉世琪興奮不已，他說，他會把診所打造成「賞藝空間」，就是希望能舒緩病患就診的不安情緒，一掃醫療院所冷冰冰的病識感，恰巧大石曉規的作品非常療癒，而且「大石曉規在日本超有名」！

劉世琪見到大石曉規彷彿看到偶像般，充滿敬佩，他說，大石曉規不僅作畫優秀，也有著悲天憫人的善心，大石曉規來屏東前，特地查了一下屏東事，當得知明揚爆炸案後，便與他討論相關事情，隨後就決定畫幅「屏東加油」，向殉職的勇消及辛苦的醫護致敬。

因大石曉規作畫隨興，所以診所的每個角落都可以見到他的作品，他將東港的在地特色如黑鮪魚、東隆宮、王船、王馬、跨海大橋、海上教堂等，都「笑臉化」變成可愛畫作，一幅幅畫在窗戶、玻璃上，看上去真的非常療癒。