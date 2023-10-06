中華卡巴迪男子隊今天在四強賽挑戰上屆冠軍伊朗，由於雙方實力有段明顯差距，而且開賽後長達7分鐘沒能得到任何分數，中華隊最終23以47落敗，雖無法闖進金牌戰，但仍創下首次參賽就獲得銅牌的好成績。

伊朗隊在上屆2018年雅加達亞運會上男女隊都奪得金牌，甚至還終結1990年北京亞運成為正式項目以來的7連霸霸業，是目前卡巴迪實力最強的國家。

台灣推廣卡巴迪運動才不過10多年，相較之下確實比印度、伊朗等國家不足，不過台灣選手的拚勁十足，尤其是女子隊今天上午在四強賽擊敗的頭號強敵伊朗，明天將與印度隊爭奪金牌，繼上屆銅牌之後，本屆又將獎牌成色推向非金及銀的歷來最好紀錄。

男子隊直到七月底才獲得本屆亞運參賽資格，以台北市立大學學生為班底的中華隊成軍才兩個多月繳出亮眼的成績單，預賽先後擊敗泰國、日本與孟加拉，3連勝提前取得四強門票，也鎖定了一面獎牌，即便預賽最後一戰不敵印度，但出色表現令人激賞。

今日四強賽面對亞洲霸主伊朗，開賽後就遲遲無法突破對方防線，出現長達7分鐘的得分乾旱期，0比10落後，上半場結束落後分數來到雙位數。

下半場，中華隊的防守和進攻都有進步，但伊朗隊的戰術變化莫測，尤其是選手的引誘身手多次讓中華隊吃了大虧，落後分數擴大至22分，比賽情勢幾乎提前底定，最終中華隊以23分之差敗陣，結束本屆賽事，銅牌入袋寫下榮耀紀錄。