歷經四度檢驗的大巨蛋消防設備檢查，今（6）日下午終於通過。接下來建管處將針對大巨蛋圖說進行修訂，預計於10月下旬取得使用執照。台北市副市長李四川今日表示，歷經8次審查後，大巨蛋消防設備檢查終於過關，現場已完成全部改善並複查合格，消防局正續就書面文件部分進行最後查認，文件如查認合格後，將函請建管處核發使用執照。

大巨蛋起初預計於7月完成消防設備檢查並取得使用執照，不過檢查一直都無法過關，自9月28日起更是連續3度檢查都無法過關，直至第4度檢查才順利完成複檢。過程中除了防煙垂壁、灑水噴頭、火警迴路通報系統、防火填塞等設備不符合規範外，更傳出有23項多達77處缺失。

而在今日進行第8度檢查後，確定最後的防火填塞與火警通報系統都完成改善，消防設備檢查也確定通過檢查。接下來則將由建管處進行圖說的修訂，修定之後完全符合相關標準，才會發放大巨蛋使用執照，時程預計於10月下旬。

李四川表示，大巨蛋消防缺失經8次嚴格查驗結果，現場已全部完成改善，並於6日複檢查合格。消防局正就書面文件部分進行最後查認，文件如查認合格後，將函請建管處核發使用執照。

而在取得使照後，也會邀請棒球隊及球員實地於大巨蛋進行比賽，了解場地是否有其他缺失；最終目標為讓大巨蛋能在年底正式開幕，並將亞洲棒球錦標賽作為首場大巨蛋舉辦的正式賽事，也將邀請「世界全壘打王」王貞治擔任開球嘉賓。