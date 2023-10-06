DJ HEAD推出新專輯《一切從頭HEADSTART》。（DJ HEAD MUSIC提供）

DJ HEAD是台灣首位闖進美國Billboard告示牌舞曲榜的電子音樂製作人，日前推出第3張個人專輯，在《一切從頭HEADSTART》中摘下墨鏡，露出俊帥五官，令歌迷驚喜不已，且台語新歌〈不知春〉也傳來捷報，空降飛碟電台幽浮勁爆排行榜冠軍，DJ HEAD開心說：「能以親自唱作的台語歌曲拿下第一名，真是始料未及。」

〈不知春〉以DJ HEAD的曲為基底，攜手金曲獎台語作詞人武雄老師填詞，2位音樂人製造出獨特聽覺驚喜，獲大批樂迷狂讚「顱內高潮了」；有趣的是，歌詞是武雄老師從一種名為「不知春」的植物找到靈感，「不知春」在開春百花競豔之際，並不跟隨潮流，「彷彿不知道春天已到，直到初夏繁花落盡，它才盡情綻放」，藉此花隱喻執意等待屬於自己季節的心情。

DJ HEAD表示這首歌能完成是一種「緣分」，他說：「完成這首Demo後，我第一時間就想邀請武雄老師合作，也因輾轉的緣分認識武雄老師，進而完成這個心願。」DJ HEAD第一次看見老師的歌詞時嚇了一跳，「武雄老師的歌詞完全對應到我的心境，過去自以為早熟的我，其實很多方面都是晚熟的，包括做音樂創作這件事」。