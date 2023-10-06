德國聯邦統計局在周五表示，經季節和日曆因素調整後，8月的工廠訂單為月增3.9%，表現優於預期的增加1.8%，也優於前一個月的暴跌。

德國商業銀行首席經濟學家Ralph Solveen說，該數據表明，在歷經兩年下滑之後，新訂單已經趨於穩定。但是這種穩定程度是較以往為低，企業在未來幾個月將必須逐步調整他們的產量。

在三個月的滾動比較中，6~8月的新訂單增加4.9%。

在八月出現增長之前，七月曾經暴跌。統計局周五也將七月的跌幅，從11.7%修正到11.3%。

八月電腦、電子和光學產品的訂單為月增37.9%，帶動了整體工業訂單的成長。德國統計局說，電子元件製造業為八月成長的重要驅力。

數據顯示，八月國外訂單增加3.9%，德國國內訂單增加4.0%。

Hauck Aufhaeuser Lampen私人銀行的資深經濟學家Bastian Hepperle說，疲弱的外部環境和德國高度的不確定性，仍然要求企業保持謹慎，製造業的疲軟時期可能會持續下去。

儘管八月的工廠訂單呈現正成長，但佔德國經濟5分之1的製造業仍深陷低迷之中。九月份的德國製造業PMI來到39.6，遠低於50榮枯線水準。

德國VP銀行首席經濟學家Thomas Gitzel表示，不僅重要的國外市場處境艱難，較高的能源價格也是一個嚴重負擔。不過他也提到全球製造業出現一些回穩跡象，「這給人們帶來希望，即經過一段時間的觸底之後，情況至少會再次有所好轉」。