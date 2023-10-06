中廣董事長趙少康發起「戰鬥藍再動員 國民黨要過半」的活動，將在11日召開記者會，並召集全台30位立委參選人，希望營造團結氣氛，而前高雄市長韓國瑜、總統參選人侯友宜也將同台。趙少康強調，這並不是特地為了促成侯友宜與韓國瑜再次見面，也跟國民黨中央完全無關，強調是為拚在野立委過半。

趙少康表示，去年縣市長、縣市議員選舉，戰鬥藍人馬選的不錯，全台有近9成當選，但很多人、尤其是要選舉的參選人們都很焦慮，決定今年也替立委參選人輔選，原先是打算看藍白合不合再決定輔選計畫，但後來決定動員戰鬥藍，加起來30多人，共同進行輔選活動。

趙少康澄清，不是如媒體說的，好像變成趙少康辦一個戰鬥藍集會，並非撮合韓國瑜與侯友宜再次見面、拉抬侯友宜選情，重申主要是為了立委，希望在野立委過半，所以就請侯、韓為大家加油打氣。至於沒邀黨主席朱立倫，趙少康表示，是為與「黨中央」進行區隔，此輔選為基層自發，與黨中央無關。

根據規劃，記者會11日將先由擔任「戰鬥藍」召集人的趙少康、前國民黨副主席郝龍斌發言，然後趙少康將公布「戰鬥藍」立委參選人共同政見草案，隨即侯友宜與韓國瑜也將發言，記者會結束前與會人士將一起高呼口號並拍大合照。