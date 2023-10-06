曾是香港公認「四大美男」之一的男星陳冠希，20多歲演藝事業如日中天，卻因「豔照門」事件淡出演藝圈，全心投入經營自創服飾品牌，在時尚圈闖出一片天。最近陳冠希驚喜現身成都音樂節「復出」開唱，還有影帝梁朝偉拍影片助陣，全場情緒嗨到最高點；在廣大網友看完表演畫面，都替他音樂實力感到可惜，因為他當時可是備受期待的「明日之星」。

近日陳冠希在成都AYO音樂節壓軸登場，一身嘻哈帥氣打扮，表演多首他年輕時的熱門歌曲，現場觀眾紛紛跟著唱，足見他歷久不衰的高人氣；而驚喜的是，影帝梁朝偉也特地錄製影片，替復出演唱的陳冠希加油打氣。

陳冠希在成都音樂節壓軸登場，嗨翻全場。（圖／摘自微博）

不僅有梁朝偉的聲援，陳冠希老婆秦舒培也抱著6歲女兒Alaia在台下行動支持，Alaia還有錄影片幫陳冠希表演增添可看性，霸氣喊話「你知道我的爸爸是誰嗎？我的爸爸名字是什麼？」接著就是他唱起〈記得我嗎〉，一度讓當晚氣氛沸騰最高點。

而陳冠希這次在音樂節登台的畫面在網上瘋傳，有不少網友認為這是他「復出」演藝圈第一步，但許多人更替他感到可惜；原來當年豔照門事件曝光，因為都是你情我願，陳冠希其實也是受害者，他公開道歉並退出演藝圈，已經付出極大的代價，香港演藝圈應該給他個道歉或機會。