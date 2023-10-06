本屆杭州亞運中華成棒隊帶了10位投手，但旅外投手部分幾乎都有「使用說明書」，因此原本定位先發的統一獅投手古林睿煬成為教練調度中的活棋，這次披上國家隊戰袍，角色也從過去固定先發改為長中繼，成為牛棚要角。

總教練吳思賢昨天賽後公布旅美投手陳柏毓的「使用說明書」，確定他此次亞運任務已經完成，今天對日本隊之戰勝負已無關晉級，由旅日左投王彥程先發，另外幾位比較少出賽的投手也會一起分擔局數。

這次教練團原本把古林睿煬定位在先發投手，但後來考慮到部分投手有使用限制，因此在思考過後決定調整角色，吳總說：「只有他可以中繼、後援，像其他人有限制，完全沒辦法動他們。」

吳思賢透露，光是古林睿煬的角色就讓他想了3天，還曾在半夜醒過來算一下到底要怎樣比較好，隔天醒來後與投手教練討論，認為這樣的安排對中華隊來講是最好的。

即將來到最重要的關鍵之戰，中華隊投手群將精銳盡出，古林睿煬同樣也會在牛棚待命，至於明天金牌戰先發，吳思賢希望能夠晚一點再公布，「其實大家也知道大概還剩哪些人，1個左投、1個右投，但就希望晚一點再讓他們知道。」