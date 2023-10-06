物價、房價漲不停，買房幾乎成為年輕人遙不可及的夢想，甚至有些人每個月都沒辦法存多少錢。一名男網友近日透露，40歲的他戶頭只剩5萬元，不過其他人一看卻發現他才剛還完房貸，讓超過2000人狂刷「恭喜！」

一名男網友昨（5）日在臉書「爆怨公社」表示，戶頭只剩5萬，老婆的戶頭有50萬，並感嘆說「我都40歲了，戶頭只剩5萬是不是很沒用」，但這些話的前提卻是「房貸結清了」，讓其他人全都超羨慕，終於可以脫離無殼蝸牛一族。

一篇簡單的文章吸引超過8000人點讚，還有超過2400人留言，紛紛大讚「恭喜」、「合理懷疑這是炫耀文啦」、「哇，不用當無殼蝸牛了」、「羨慕，我的房貸不知道要什麼時候才能結清」。

還有不少人說「很多人沒有房子，沒有老婆，沒有現金，戶頭也沒有五萬，你要知足」、「你只是把錢變成你喜歡的樣子」、「有繳清貸款的房，有老婆，你已經是人生勝利組了」。