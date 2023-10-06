交通局智慧運輸中心公布國慶連假期間，預估易雍塞時段地點，建議避開或搭乘大眾運輸工具。（交通局提供／任義宇高雄傳真）

高雄國慶連假期間活動多，包含「翡翠騎士」、「左營萬年季」、「Takao Rock打狗祭」、「TTXC台灣文化科技大會」、「農創世紀音樂節」、「高雄國際動漫節」、「高雄愛．月熱氣球」等活動輪番登場，交通局智慧運輸中心公布連假期間易塞車時段、地點預測，讓民眾提前掌握避開。

智運中心表示，市區幹道部分以連假首日總流量最高，旅遊高峰則為連假第二日（8日），預估流量較一般假日增加約15％~20％，其中以旗津、西子灣及駁二周邊車流較多，預計於下午時段車潮最為顯著。

智運中心公布各熱門景點車多時段，旗津地區上午11時至晚上8時、西子灣與駁二中午12時至晚上10時、旗山美濃地區上午10時至傍晚6時、佛光山上午9時至中午12時、SKM PARK下午2時至6時、義享天地下午3時至晚間10時、巨蛋下午2時至晚間10時、義大世界下午3時至傍晚6時。

交通局提醒，為避免因塞車、停車問題延誤行程，出門前可先上「高雄市即時交通資訊網」查詢路況，或利用大眾運輸工具前往避免雍塞。