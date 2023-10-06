中壢龍岡的眷村居民傳承滇緬泰的文化及飲食，可以到這裡品嚐雲南米干。（桃園市觀旅局提供／陳夢茹桃園傳真）

國慶連假將到，為推展市內觀光、吸引人潮，桃園市觀光旅遊局推出「國慶十月雙重好禮，打卡抽獎X住宿同慶優惠」，只要在10月5日至10月31日前往桃園好棧旅宿或小人國主題樂園，與國慶桃園好好玩打卡牆或海報合照並上傳貼文，即能參加1000元超商禮券抽獎活動，還邀請旅宿業者推出住宿優惠方案，讓大家能輕鬆遊桃園。

觀旅局長周柏吟表示，桃園有許多各具特色的旅宿業，為響應雙十國慶及即將到來的桃園萬聖節活動，1000元超商禮券抽獎將會抽出50名幸運民眾，而「光輝國慶月ｘ桃園萬聖城」住宿優惠方案則是希望吸引民眾連假安排行程來桃園旅遊，到桃園旅遊後還能多留下來住1晚。

周柏吟推薦，連假期間不妨把握時間參觀即將接近尾聲的2023世界客家博覽會，其主展區位於青埔地區，2大主展館「世界館」與「台灣館」分別講述客家人離鄉到世界各地及在台灣各縣市扎根的故事，除了到主展館參觀之外，假日的天光舞台還規畫一系列精采的表演，喜歡品嘗客家美食的朋友千萬別錯過逛逛市集，入夜後的藝術光環境廊道及裝置，更是充滿浪漫氣氛。

如若想要走戶外行程，周柏吟則建議可以騎Youbike漫遊桃園，像是南崁溪水岸從龜山、桃園到蘆竹，擁有22公里的自行車道，非常適合桃園地區民眾利用假日前來旅遊。如果是喜歡乘風追浪的遊客，那騎乘腳踏車迎風騁馳在濱海沿線也是絕不能錯過的旅遊體驗，從白沙岬燈塔開始期程，行經草漯沙丘地質公園、永安海螺文化體驗園區、新屋綠色走廊，直到新屋百年石滬，透過單車旅遊，一同欣賞桃園海岸線絕美風景。

周柏吟還說，國慶雙十節即將到來，就不能不提上萬旗海飄揚的中壢龍岡，除了充滿滇緬異域風情，每到雙十節就能感受濃濃的國慶氛圍，居住於此的眷村居民傳承滇緬泰的文化及飲食，這裡除了能逛國慶市集還能品嘗異域多元美食，像是雲南米干、雲南大薄片、雲南豌豆粉、破酥包等。