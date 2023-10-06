國慶籌委會正式發布中華民國112年國慶的國慶大典主持人，三立新聞主播知性女神張瓊方、以及三立《消失的國界》資深文字記者相振為，將在今年國慶大典兩段活動中，分別擔任主持工作，兩人盛裝出席記者會。

受感冒影響聲音啞了很久的張瓊方，清亮的嗓音在記者會上完全恢復，讓她心情愉悅的表示「感謝老天讓我找到好醫師，實在太神奇了」，相振為一席韓系偶像造型亮相，他說是韓系風格初體驗，「拍婚紗時都沒這麼時髦，回家老婆不知會不會認不出來」。

近年新聞台國慶日當天，都會在府前廣場設戶外主播台，國慶戶外播報張瓊方經驗豐富，但登上國家慶典的活動主持台，張瓊方說是人生第一回，「我這次的任務最特別的地方，應該是『翡翠騎士』登場表演時，要用日文介紹，這是第一次在主持工作中說日文」，雖然只是短短幾句，張瓊方幾乎用「精雕細琢」的方式，咬字聲調全方位反覆練習，「因為之前感冒剛痊癒，彩排曾經破音讓搭檔當下笑場，想到這個都覺得有點不好意思。」

受邀主持國慶大典的三立資深記者相振為，是俄烏戰爭發生後，台灣電視媒體第一個進入烏克蘭採訪的文字記者，獲選大典主持人表示驚訝，「接到電話通知當時，我正在夏威夷採訪大火災情後續，覺得有點超現實不敢置信，我立刻和我太太說這件事，她回了我一句太棒了」，相振為說主播老婆有給他一些主持建議，對於所未有的特別任務，他會全力以赴，「我小學當過司儀，當兵是新訓中心的排長，我聲音超級宏亮，面對群眾應該不至於緊張」。

記者會上三立主播張瓊方和相振為，正式穿著主持國慶活動的禮服亮相，服裝出自台灣設計師周裕穎之手，將今年國慶主視覺，巧妙地融為服裝花色，男主持人時尚帥氣、女主持人端莊優雅，三立新聞在國慶當天，也動員近百人力和器材，將播報台設置到總統府前廣場，將由曾主持過國慶大典的鄧崴、和莒光園地的女神主播朱培滋，聯手轉播國慶大典的完整過程，他們都期盼希望國慶任務圓滿，所有內容都可以完美呈現。