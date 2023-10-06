新北市鶯歌區王姓民眾日前外出遛狗，但並未幫愛犬繫上牽繩，途中狗兒突然衝到路中，遭疾駛的車輛撞斃，駕駛肇事後直接駛離，飼主向警方和新北市動保處報案，希望找出肇事駕駛，替愛犬討回公道。經動保處調查釐清事故原委，認定飼主及肇事駕駛均已違反《動物保護法》及《新北市動物保護自治條例》，雙方均予以罰金。

動保處表示，飼主在遛狗時未使用繫繩已違反《新北市動物保護自治條例》第7條規定，可處3000元至1萬5000元罰鍰；另依《動物保護法》第5條第2項第4款規定，飼主對於其管領之動物，過失使動物遭受傷害致動物死亡，處1萬5000元至7萬5000元罰鍰。本案擇較重罰則，處罰飼主1萬5000元罰鍰。

此外，肇事駕駛未將動物緊急送醫，已違反《新北市動物保護自治條例》第11條規定，使動物受傷之行為人，處3萬元至10萬元罰鍰；另駕駛同時違反《動物保護法》第6條規定，過失傷害致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，可處1萬5000元至7萬5000元罰鍰。同樣擇較重罰則，處罰駕駛人3萬元罰鍰。

動保處呼籲，飼主帶寵物外出時務必使用繫繩控管寵物行動及安全，車輛駕駛人也應隨時注意行車安全，如遇到動物闖入馬路上，應立即停車輛待動物離去後再行駛，如不慎撞到動物，也需馬上下車察看動物狀況並立即送醫救治，以免受罰。