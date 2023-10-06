曾敬驊開箱《蒼鷺與少年》台灣獨家首週購票特典。（粘耿豪攝）

曾敬驊自曝從小就非常喜歡宮﨑駿作品。（粘耿豪攝）

日本動畫大師宮﨑駿暌違10年推出的新片《蒼鷺與少年》今（6日）在台上映，男主角「牧真人」中文配音邀請新生代男神曾敬驊聲演，他今也現身台北大直美麗華影城朝聖，受訪時，他為自己的配音初體驗打了88分，直呼「我盡力了」，而近期邀約不斷的他，上周也抽空與好友一起去日本沖繩旅行散散心，甚至還染了一頭綠髮，驚曝「這是我第一次染頭髮，就是想要好好地玩，讓自己完全脫離工作狀態」，不過假期結束後就又染回黑髮。

曾敬驊擔任男主角「牧真人」的中文配音。（粘耿豪攝）

日文配音陣容邀來木村拓哉、菅田將暉、柴崎幸、木村佳乃等當紅演員參與，中配版也不遑多讓，由許光漢、曾敬驊、李心潔聲演片中要角，曾敬驊今透露，3人都是分開配音所以沒遇到，自己的部分只花了不到1天就完成，首度嘗試配音的他，被問及最困難之處，他說「把台詞翻成中文後，跟日文語法的時間長度會不一樣，必須在角色講話的時間範圍內用中文呈現出來，所以花了滿多時間在調整，還有喘息聲也很難揣摩」，在現場媒體的極力要求下，他也配合度超高地示範了一段在火場裡奔跑的配音。

曾敬驊日前和高中同學一起前往沖繩度假。（粘耿豪攝）

曾敬驊表示，一開始擔心自己的聲音太過成熟，無法配10歲的小男孩，但後來配音老師要他別給自己太多的設限，所以他自己也放開去配，他還提到對於被繃帶纏住的那一幕印象非常深刻，「我就試著把衛生紙塞進嘴裡」，認為配音相當不容易，自己是配音當天才看到所有台詞，「因為沒辦法先拿到劇本，去了解故事脈絡跟角色背景，只能靠想像力去揣摩，語言又不一樣，當下真的滿消耗體力的，因為一直想要怎麼去更貼近那個角色」。

因為從小就非常喜歡宮﨑駿作品，所以接到邀約時非常興奮，小學參加管樂隊吹薩克斯風，就常常演奏吉卜力動畫片中的配樂，最喜歡《魔法公主》有一段法國號獨奏的樂曲，要說當初還向家人炫耀自己可以擔任宮﨑駿電影的配音，「姊姊們之前都有學音樂，所以她們聽到後都非常羨慕」若有機會自己選擇宮﨑駿作品角色配音，他想了一下說：「《紅豬》吧！他開飛機超帥的。」

曾敬驊也是今天才第一次看《蒼鷺與少年》，他說因為近期工作較多，前陣子為主演電影《我的麻吉4個鬼》狂跑65場映後，所以看完後，就像是去跑了一次溫泉，「有種溫暖、被擁抱的感覺，帶你重新去找純粹的東西，會想到小時候的夢想，以及你很在乎的人，不管在不在你身邊，對我來說現在最重要的就是家人。」

日前曾敬驊也和5個高中同學一起前往沖繩度假，還想說換個心情，特別染了亮綠色的頭髮，「漂了2次、染了9小時，我朋友看到後大爆笑，不過我到那後，當地很多居民都稱讚說染這樣很好看」，但一回到台灣他就又變回黑髮，「演員不能亂改髮型，怕會造成劇組困擾」，事前也有先跟公司報備，工作狂上身的他還直呼「但我真的一回來就很想趕快拍戲，沒有工作好像有點不舒服」。而擔任擔任高雄電影節影展大使的他，明還將南下出席開幕典禮，行程相當滿檔，不愧是當紅炸子雞。