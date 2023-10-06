菲律賓民航當局今天表示，在匿名人士警告炸彈可能在馬尼拉飛往數個旅遊熱點的班機上爆炸後，已下令所有商業機場高度戒備。

路透社報導，菲律賓民航局（Civil Aviation Authority of the Philippines）在媒體公告中指出，當局正在全國42個商業機場實施「立即性強化安全措施」，正在查明匿名人士的警告是否屬實。

菲律賓民航局在收到匿名者的電郵威脅後，今天發布給媒體一份日期為10月4日的備忘錄，文中下令機場安全主管加強維安戒備，徹底檢查行李，並且進行全天候監控。菲律賓民航局並未說明何時收到炸彈威脅。

這份10月4日備忘錄包括當局所稱的威脅信截圖，信中未提到「炸彈」一詞，但提及「一架飛機今天將在馬尼拉國際機場爆炸，請注意」。

那封匿名郵件也指稱：「宿霧（Cebu）、巴拉旺島（Palawan Island）、畢科爾區（Bicol Area）及納卯（Davao）也會受到攻擊 。」