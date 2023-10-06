香港經濟日報引述歐冠昇表示，過去數年香港面對不少挑戰，包括地緣政治問題持續，環球資本秩序急速變化，更多公司選擇暫時不上市，故如何管理相關風險相當重要，而香港作為開放型經濟，必然受到外圍影響，但香港已建立資產管理和私募資本的生態系統，即使市場環境轉差，投資者仍對香港有信心。

目前港股約15％交易量來自大陸投資者，但人民幣櫃枱尚未納入港股通。歐冠昇指出，港股通交易仍要以港元計價，造成資訊不便，相信推動大陸投資者以人民幣買賣港股，有助刺激他們在港股的參與度，但由於要改善相關基建並需得到監管批准，預期需要一段時間才能正式推出。

另一方面，香港財政司司長陳茂波6日出席活動時表示，股票市場流動性專責小組很快將向政府提交報告。充滿活力、投資產品種類繁多的金融市場，對保持香港市場吸引力和競爭力至關重要，成立該小組的目的為吸引更多優質企業來香港上市、啟動產品創新及多樣化、提升價格發現機制和交易效率等。