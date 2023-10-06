第四屆鹽埕奶茶節7日登場，參與商家再創新高，101家品牌奶茶任消費者選擇，老字號與新商家結盟展創意，消費不但有折扣，還能集點換特色紀念品。活動首日主打「奶茶走讀」活動，民眾可一次品飲6大特色珍珠奶茶，月底還有羅馬武士變裝秀、雙層巴士野餐等趣味活動。

29日奶茶節將feat.「Larp龍與地下室宗親會」，現場將有著裝體驗、兒童「 龜甲陣」演出。（鹽埕研究所提供／袁庭堯高雄傳真）

民間自辦第四屆鹽埕奶茶節7日登場，今年共計41家在地老店、新創商店祭出優惠，民眾消費集點可換特色紀念品、抽飯店住宿券，月底還有羅馬武士變裝秀、雙層巴士野餐等趣味活動。（鹽埕研究所提供／袁庭堯高雄傳真）

2019年10月在地素人蕭清元在臉書創立「鹽埕研究所」社團，分享鹽埕文化及當地趣聞爆紅，2020年10月透過剛成立的人民團體「高雄市鹽埕研究社」實驗性發動串聯，找來24家飲料店攜手合作，推出「奶茶一條街」活動，意外掀起鹽埕區觀光排隊潮，二、三屆遇疫情也不減熱度。

鹽埕區近年來因奶茶意外爆紅，高市府觀光局9月也推出官方活動「2023高雄奶茶節」，打造33家飲品嘉年華。

民眾可至鹽埕研究所或合作店家索取集點卡。（鹽埕研究所提供／袁庭堯高雄傳真）

據最新統計，目前鹽埕區當地共有101家販賣奶茶的商家，今年研究社將活動升級為「鹽埕奶茶節」，規模拓展至餐飲、賣店，參與商家總數也來到41家。民眾在合作商家可拿到「瘋鹽埕」實體刊物，內含達人實地踏查、餐飲指南及導遊路線，內附「集點卡」，除享有消費88折、9折、加價購不等優惠之外，集點更可兌換復古紀念商品，抽福容大飯店、翰品酒店住宿券。

奶茶節首日強勢推出「奶茶走讀」，蕭清元將親自帶導覽，走讀鹽埕之外，參加民眾更可一口氣品嚐6家新創品牌的珍珠奶茶，活動採付費報名制，目前尚有名額。

蕭清元表示，團結在地商家、帶領民眾走入舊街區、讓鹽埕區找到新時代的新定位，是多年來推動民間自辦奶茶節的不變目標。

18日主辦單位預計推出「雙層巴士遊鹽埕－野餐活動」，已開放線上報名。29日奶茶節將feat.「Larp龍與地下室宗親會」，一群來自全台、喜愛古歷史和羅馬時代冷兵器戰鬥的愛好者當天將在鹽埕區5個據點展演，現場將有著裝體驗、兒童「 龜甲陣」演出，民眾踩點成功還能兌換限量禮盒。

最新統計，目前鹽埕區當地共有101家販賣奶茶的商家，堪稱百家爭鳴。（鹽埕研究所提供／袁庭堯高雄傳真）

第四屆鹽埕奶茶節7日起跑，至31日止，活動均採預先報名制，詳情可上臉書「鹽埕好青村」公開社團查詢，研究所辦公室也將同步舉辦「奶茶節展」，民眾可透過照片、導覽，了解地方創生的趣味過程，鹽埕達人現場也會分享當地歷史及特殊消費情報。