根據《美麗島電子報》今天(6日)最新的總統大選第50波追蹤民調，針對「你絕對不會投給誰？或最不希望看到誰當選總統？」進行調查，在四腳督情況下，民進黨賴清德25.1%；民眾黨柯文哲16.3％；無黨籍郭台銘13.7％︰國民黨侯友宜11.7％。

根據《美麗島電子報》今(6日)公布「你絕對不會投給誰？或最不希望看到誰當選總統？」最新民調，在四腳督戰局，賴清德以25.1%的比例衝第一；柯文哲16.3％位居第二；郭台銘13.7％第三︰侯友宜11.7％位居第四；未明確回答33.2%。

根據該民調進而發現，25.1%民眾最不希望賴清德當選總統當中，45.2％會投給侯友宜、33.8％投給柯文哲、9.3％投給郭台銘；而在16.3％最不希望柯文哲當選總統中，有81.6％會投給賴清德、4.7％會投給侯友宜、4.4％投給郭台銘；13.7％不希望郭台銘當選總統當中，有44.7％會投給賴清德、27.8％投給柯文哲、14.8％會投給侯友宜；11.7％最不希望侯友宜當選總統中，52.5％會投給賴清德、23.3％會投給柯文哲、15.7％投給郭台銘。

該民調的調查時間為10月2日至4日，為《美麗島電子報》追蹤民調第50波。調查範圍：全國22個縣市；調查對象：設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。而調查方法是由訪員進行電腦輔助電話訪問方式，本次調查成功完訪1201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。