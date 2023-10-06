賴清德發給資深黨員聘書，也要多位黨籍民代（左）切記創黨理念。（王志偉攝）

民進黨總統參選人賴清德今天到花蓮頒給30年資深黨員聘書，他提到早年前要加入民進黨，是很勇敢的，每一位黨員要經過宣示，民主前輩為了創黨、有被抓被關，後來廢除戒嚴令、推動總統直選，民進黨員要記得民進黨創黨價值，這次大選一定要團結勝選。因今天剛好是賴清德生日，媒體問他有何生日願望？賴微笑說「大家平安順利」！

賴清德今天到花蓮參訪，先到黨籍立委參選人張美慧主持電台錄音，兩人談花蓮交通發展、農業政策等，之後參訪又一村文化園區，並發給30年以上資深黨員競選團隊聘書，接著轉往吉安鄉玄武宮、新城鄉協安宮參香祈福。

他在發聘書時表示，風雨飄搖的年代，資深黨員不怕被關、不怕犧牲生命加入民進黨，甚至還有黨員告訴他，加入民進黨那天先在家向祖先辭別，這些資深黨員推動台灣民主進步，被抓被關，非常偉大，民進黨存在的目的就是要為台灣打拚，一定要團結，贏得選舉。

賴清德說花蓮選情很艱困，大家稱讚台南是民主的聖地，其實早年台年地方議員全部都國民黨籍，立委只有一席民進黨的，經過努力，得到台南市民的信任支持。他相信台南可以，花蓮也可以，希望黨員一起打拚，要讓立委提名人張美慧當選進入國會，為鄉親服務。