金曲樂團「麋先生」6日出席Hit Fm聯播網的活動，宣傳新專輯《都是浪漫害的》。他們新歌〈壞蛋〉是阮經天主演電影《周處除三害》片尾曲，不過《周處除三害》入圍今年金馬獎7項大獎，獲得好評，不過〈壞蛋〉被外界認為是「最佳原創電影歌曲獎」的入圍遺珠。

聖皓一聽聞此事，今日謙虛說：「金馬獎本來就不在我們想像之中，一開始都不知道（沒入圍），但大家突然把我們跟這獎項放在一起，反而是滿開心、特別的，這首歌有被大家肯定。」

在現場活動，電台特地準備「壞蛋道具」，也將電影片名及壞蛋歌詞提到的「豬、蛇、鴿」放進壞蛋造型的道具，裡面裝著「鴿子蛋、蛇肉湯、豬蹄」三種料理，請麋先生將三種料理吃下肚，大口吞下「貪嗔癡」，代表只要跨越恐懼，戰勝心魔，迎來好事發生。

團員大膽吃下3種料理後，加碼爆料，看似是硬漢的吉他手小B私下很害怕蟑螂，曾在工作室看蟑螂當場嚇壞，馬上請吉他手喆安來幫他打蟑螂，已婚團員以諾則被笑虧，他最怕的是老婆，下秒澄清說：「不怕，我們是彼此尊重、相親相愛。」