王心凌將推出新專輯。（天晴娛樂提供）

王心凌先前在台北小巨蛋舉辦「2023輝葉按你 王心凌SUGAR HIGH世界巡迴演唱會」，第二場邀請好姐妹Jessica潔西卡擔任嘉賓，獻上雙人限定版〈愛你〉，引起網友轟動，7日將推出〈愛你〉演唱會Live版MV，讓大家再次重溫演唱會的歡樂和感動。

她日前在社群上突擊直播，邀請粉絲陪她一起進行新專輯簽名，直播中湧入了近355萬人觀看，她邊簽名邊和大家玩起「對賭」遊戲，最後她贏得一盤鹽酥雞大餐，讓還沒吃晚餐的她樂極了，直接上演一場簽專輯吃播秀，粉絲們看了直說：「我也好想吃啊。」「吃得太美。」場面十分有趣。

王心凌也在直播中向大家預告全新專輯《BITE BACK》即將在下週正式上架，到時候10首新歌完整放送，她說：「這是出道20週年的專輯，我們真的做得很用心，也再次謝謝大家的支持，讓這次專輯預購就有很好的成績。」並開心直呼，「手簽得再酸都沒關係。」