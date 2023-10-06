展望第四季，揚秦旗下「麥味登」及「炸雞大獅」持續透過多元店型方案，協助創業者創業以加強展店力道，同時也會持續推出各式APP線上會員專屬優惠活動來帶動買氣。此外，鎖定火鍋市場中平價位的全新品牌「涮金鍋」，第一家直營門市將於10月7日在桃園中路特區隆重開幕，正式進軍火鍋市場，搶攻秋冬商機。整體營運動能強勢，推升營收仰攻。

揚秦國際企業總經理林麗玲表示，九月營收雖因開學季、颱風及營業天數之影響較上月略減，但仍然創歷史同期新高，顯示每月營收已逐漸回歸至疫情爆發前之正常增減趨勢。2023最後一場也是歷年來攤位最多的台灣連鎖加盟創業大展-台北展，於9月17日落幕，創業加盟人潮較前兩季增加，也顯示疫情解封後欲創業者對創業市場相對有信心。揚秦國際旗下品牌「麥味登」及「炸雞大獅」亦有不錯之斬獲。

揚秦全新火鍋品牌「涮金鍋」透過以國產生鮮雞肉「台灣黃金雞」熬煮的雞湯鍋底來打開消費者的味蕾；全面使用原塊肉品、可供溯源的生鮮蔬菜來確保食材之安全性。開幕期間並將持續推出多樣優惠活動帶動消費人潮，預期也會對揚秦第四季整體營運增添動能。

截至十月，旗下品牌「麥味登」總店數823家，「炸雞大獅」海內外店數100家，「REAL 真‧Café‧Bread」店數5家、「涮金鍋」店數1家。