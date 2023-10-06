台南市舉辦國慶晚會帶來觀光效應，台南市民宿住宿率在國慶連假突破9成，中西區民宿業者與台南市政府合作防疫，叮囑旅客外出噴防蚊液以免染疫。中央流行疫情指揮中心社區防疫組長羅一鈞樂觀評估未來每天病例數會一路下降。

台南市今年舉辦國慶晚會帶來觀光行情，國慶4天連假住宿率平均9成，較中秋3天連假平均5成多更好。台南市登革熱疫情達1萬2000多例成為觀光客顧慮因素，其中中西區每天新增20至30例，排名全市5到6名。

台南市民宿分布以中西區占5成密度最高，約有300多家，為防範登革熱疫情擴散，台南市副市長趙卿惠與羅一鈞6日參與社區防疫，捐贈民宿業者各300瓶的防蚊液與殺蟲劑，教導民宿業者孳清，包括屋頂天溝、倒蓋積水容器。

台南市民宿協會理事長柯凱文與榮譽理事長周榮棠表示防疫不分官民，上下一心彼此合作才有機會脫離疫情。業者現場整理環境，叮囑房客外出噴防蚊液，避免疫情影響觀光意願。

羅一鈞分析，台南整體疫情處於穩定且可控，監測社區病媒蚊指數已連兩周下降，這週病例數雖持平，樂觀評估之後疫情應會一路往下降，盼達到10月底病例數減半狀態。

台南市長黃偉哲表示，小犬颱風離境，台南市隨即進入國慶連假，市府團隊即刻從防災轉換成防疫模式，呼籲全民一起整理環境迎接國慶連假，避免風雨過後各處積水成為孳生蚊子的防疫缺口。