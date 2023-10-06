梁文音日前拍攝MV，邀來羅時豐合作演出。（環球音樂提供

梁文音出道15周年，將在11月11日於高雄LIVE WAREHOUSE舉辦「高雄 請你給我愛」演唱會。她近來推出新歌〈時間到〉邀來「國民姑丈」羅時豐合唱，他在MV中化身廚神系歐巴，不僅幫失戀的妹妹梁文音找回初心，還帥氣教訓劈腿渣男，她直呼：「現實中要是有這種哥哥，真的很爽。」

她在MV中詮釋遭重機渣男男友劈腿狠甩，狼狽返鄉療傷的戲碼，並用心打造火辣造型，只見她身穿兩側挖空的緊身衣，露出馬甲線、搭配超短短裙，坐在重機後座上，十分性感，她笑說：「一半屁股都在外面，還好拍攝時有把隧道封起來，不然怕後面車輛會嚇到。」

MV劇中安排渣男前男友帶現任女友到海產店用餐，梁文音全身包緊緊遮掩，哥哥羅時豐化身「妹控」修理渣男，還把渣男女友泡走，哥哥力爆棚，她打趣說，遇到渣男一定會出拳，才不會安靜離開，羅時豐則會眼不見為淨，被梁文音虧太冷漠，他開示，「這都是人生過程，上一次當就會學一次乖。」