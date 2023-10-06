Karencici日前拍攝新單曲MV。（華研國際提供）

Karencici日前拍攝新單曲〈Bad Girls Behave〉MV，特別請來曾為許多西洋流行歌手打造舞蹈的BRIAN DRAKE量身打造舞蹈，她表示：「這是我第一次挑戰全唱跳的歌曲，因為只有一週不到的時間準備，其實滿挑戰的。」

而為了完美演繹唱跳成果，MV復刻經典美式Y2K場景，Karencici從深夜一路拍到天亮，連跳5小時拍到忘記時間，被問到是否會累，她笑說：「因為是做自己喜歡的事情，我在突破自己，其實滿爽的。」

〈Bad Girls Behave〉是Karencici突破過往的框架，在音樂上大膽嘗試有別於以往的風格，在音樂、影像、造型和色彩上展現更多元的樣貌，使用暗色系的氛圍和帥氣的性感風格呈現新風貌，在歌詞中更尺度大開，使用挑逗性的語氣大「撩」聽眾，呈現壞女孩在愛情中被掌控的一面。