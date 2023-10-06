潛艦國造爭議持續延燒，國民黨立委馬文君遭前海軍顧問郭璽指控洩密、叛國，連日引發熱議。媒體人謝寒冰質疑，民進黨立委王定宇等人說自己也有拿到馬文君的那份資料，那為甚麼要按住資料，「難道是心裡有鬼嗎？」謝也直接舉出最簡單的道理，如果馬文君或國民黨立委，兩年前就有涉案，國防部、調查局不可能沒動作，恐怕潛艦國造召集人黃曙光說的「一直在搞的立委」不會是國民黨。

謝寒冰今(6日)在政論節目《大新聞大爆卦》表示，這就是一個掮客想盡辦法成立人頭公司想做生意，台灣現在還有很多案子還是有白手套在上下其手，「聽說郭璽就是每一個案子抽10%」，所以郭做了很多案子，包括消防器材、援助設備等甚麼都做。

謝寒冰也嘲笑說，一個郭璽可以把事情鬧大真的很好笑，還有好幾個民進黨立委林俊憲、王定宇、趙天麟跟著上車，結果扯到前參謀總長李喜明就不說話，再講就是找死，這就是綠委愚蠢的地方。

謝寒冰指出，前艦長黃征輝說郭璽去找馬文君要往軍方賣貨，「但馬文君除了在國防委員會外，沒有軍事背景也不是相關學歷，為甚麼會找她？她不是單獨被找的那個！」郭璽還接觸了一堆人。

謝寒冰也質疑，馬文君接獲的爆料錄音公布後，王定宇等人都說也有收到，但收到一兩年都沒動作，現在跳出來指責馬文君把資料給外國人，「你們按住資料要幹甚麼？你們心裡有鬼嗎？」這是嚴重影響潛艦國造，就算不給韓國，至少也該給檢調單位，但這些人動都不動，難道也牽涉其中。

對於綠委指控馬文君洩密，謝寒冰也直言，國防部都背書說，這些資料不是機密，還有甚麼好講的，就算那些資料是機密，國防部卻說不是，那就是國防部也有很多人牽涉在裡面。

而郭璽到現在無所畏懼，還敢到處上節目，謝寒冰也坦言，是因為郭知道錄音內容是甚麼，去年早就有一堆人收到這些東西，但除了馬文君，所有人都惦惦、沒動作，現在看來馬文君反而最不可疑，因為馬去找檢調、國防部，還寄給韓國駐台代表處，如果牽涉其中，一定也會惦惦；且馬文君是國民黨的立委，若真有涉案，國防部跟調查局不會兩年沒動作。

謝寒冰斷言，現在繼續追打洩密，很可能最後查出的是民進黨立委，很簡單的道理，如果兩年前就有國民黨的立委涉案，那早就死定了。且黃曙光說「有立委一直在搞」，如果說的是國民黨立委，民進黨一定會弄他，所以謝認為，黃曙光所說「一直在搞的立委」，恐怕不是國民黨。