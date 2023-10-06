P. LEAGUE＋將於10月7至9日在基隆市立體育館開打熱身賽，也是職籃賽事首度到基隆，其幕後推手基隆市議會議長童子瑋（中）與基隆市長謝國樑（右）、鋼鐵人隊總經理高景炎（左）共同出席熱身賽賽前記者會。童子瑋表示，希望未來市政府能持續支持與協助，引導社會各界資源投入，讓在地籃球更進步。（童子瑋辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

P. LEAGUE＋將於10月7至9日在基隆市立體育館開打熱身賽。圖為議長童子瑋（中）與球員合影。（童子瑋辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

P. LEAGUE＋將於10月7至9日在基隆市立體育館開打熱身賽。圖為球員練球情形。（童子瑋辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

今年9月份，P. LEAGUE＋ 公佈2023-24熱身賽賽程，將與高雄17直播鋼鐵人籃球隊共同主辦，於10月7至9日在基隆市立體育館開打熱身賽，也是職籃賽事首度到基隆，而其幕後推手為基隆市議會議長童子瑋，6日童子瑋與基隆市長謝國樑共同出席熱身賽賽前記者會。童子瑋表示，為基隆籃球培育人才是長遠目標，希望未來市政府能持續支持與協助，引導社會各界資源投入，讓基隆優秀球員能留在家鄉練球，讓在地籃球更進步。

職籃首次前進基隆，童子瑋、謝國樑期盼在地籃球更進步。謝國樑發言。

職籃首次前進基隆，童子瑋、謝國樑期盼在地籃球更進步。童子瑋發言。

本次的熱身賽由PLG聯盟及高雄17直播鋼鐵人攜手舉辦，期待把南台灣的籃球熱情帶到「雨都」基隆，讓PLG新球季的熱潮能再次襲捲全台、共創全台籃球熱。據了解，包含台北富邦勇士、新北國王、桃園璞園領航猿、新竹街口攻城獅、福爾摩沙台新夢想家和高雄17直播鋼鐵人6隊都將進行2場熱身賽，各隊經由近期的球員戰力整合與智囊團戰術指導，都將透過熱身賽進行驗收，相信這場首度在基隆舉辦的職籃比賽必定讓球迷們大飽眼福。

另外，高雄17直播鋼鐵人為回饋一直以來支持鋼鐵人的高雄市民，與這次熱身賽地點的基隆市民，只要在10月7日、8日、9日這3天熱身賽，在現場購票進場支持的球迷，出示高雄、基隆學生證、工作證及身分證相關證件，即可獲得9折優惠。

今年8月份開始，議長童子瑋就密集與高雄鋼鐵人團隊開會、會勘體育館，最終在各方努力牽線下，完成職籃首次前進基隆的創舉，童作為資深籃球迷，心中無比感動。

童子瑋指出，鋼鐵人總經理高景炎是非常資深的籃球人，自己小時候就是看高總轉播球賽長大，這次非常榮幸透過友人引薦，邀請到鋼鐵人隊與PLG的熱身賽移師到基隆開打，過去中華職籃CBA時代，基隆市立體育館是幸福豹隊的主場，小學時期就常常到體育館觀賽。

童子瑋還說，基隆籃球風氣一直很興盛，培養出很多國手，包含最近的亞運金牌籃球國手余祥平是畢業於銘傳國中，所以自己很希望可以邀請職業球隊到基隆，畢竟體育館已經有20多年沒有職業球隊進駐，有很多地方需要改善，這次非常感謝市長謝國樑與相關局處的支持，在最短時間內協助球隊在體育館內比賽。

童子瑋強調，未來長遠的目標就是基隆迎來職業球隊長期進駐，其實民眾對於籃球是有熱情，但是只能到台北看球賽，如果基隆能夠吸引外縣市民眾來看球，對於基隆運動發展是非常正面的，再來也能藉由職業隊的進駐，活絡基隆三級籃球制度，不論是在國中、高中的籃球隊培養，最主要就是要讓在地的籃球好手留在基隆。