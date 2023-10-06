潛艦國造爭議延燒，國民黨立委江啟臣今天質詢時，呼籲不要放任不實言論打擊國防；行政院長陳建仁說，潛艦國造是歷屆政府大家一起努力的目標，立法院朝野黨團對於國防自主也是相當支持。

立法院會今天對陳建仁施政報告繼續質詢，相關部會首長也列席備詢。

江啟臣質詢時首先自清，關於潛艦案的事情，這兩天媒體提及有位韓國的池姓顧問，曾拿一堆檔案資料等給了4位立委，把他點名其中，但這不是事實，他從來沒有接觸過這位所謂池顧問，更無收到任何資料，也沒有這號人物與辦公室接觸。

質詢時，台中市選出、尋求連任立委的江啟臣，並透過議場顯示幕出示今早在地方看到的看板，寫著「下架阻國防的江啟臣」等語。江啟臣說，他看了之後，心裡非常遺憾與難過，假訊息公開抹黑、造謠，嚴重影響名譽，意圖使人不當選。

江啟臣問，這樣的假訊息要不要查。法務部長蔡清祥回應，只要有違法，一定要查，選舉期間為了維持選舉公平，一定會要求各地檢署落實選舉查察的工作。

國防部長邱國正答詢時說，江啟臣平常問政認真，在立法院審查國防預算也是支持，從來沒有阻礙國防發展。他並重申，國家軍隊不分黨派，行政中立。

江啟臣指出，潛艦國造此案有始有末，是國防的進步，中間經歷了起起伏伏，可是如果讓有些人拿來操作，對國防是很大的打擊，不要拿潛艦國造議題政治攻防。

他呼籲，不要放任不實言論打擊國防，行政機關最重的就是告訴大家，真相是什麼，只要政府把潛艦國造真相還原、釐清，從頭到尾講清楚，人民自己會判斷。

陳建仁表示，潛艦國造是歷屆政府大家一起努力的目標，曾碰到一些困難而中止，但是後來又覺得有重要性而又開始；朝野黨團對於國防自主也是相當支持。（編輯：林興盟）1121006