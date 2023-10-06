受小犬颱風影響，昨日新竹地區風勢強勁，有民眾5日載兒子騎機車到便利商店買東西，行經延平路一段時，民眾為閃避路邊遭吹起的紅色警示帶自摔，坐在後座的兒子也摔傷送醫。市府已派員慰問關心受傷情形，目前復原狀況良好，也會持續掌握關心。

該名受傷民眾上網寫下自身經歷，他提到風這麼的大，警戒線又不收好，就任由警戒線在馬路上隨風飄盪，絆倒騎摩托車的他，還好後方無來車，要不然事情會更嚴重，也說新竹市政府真的害人不淺，做事做一半，完工應該把警戒線拆除，看了孩子傷勢也心疼，「爸爸害你受傷了」。

對此，市府說明，昨天因處理路樹傾倒案件，以警示帶提醒用路人注意安全，但因颱風天風大，警示帶被風吹起，導致騎機車民眾為閃躲警示帶而自摔，也立即通報將傷者送往醫院。

市府昨日第一時間派員先致電慰問傷者，市長高虹安也在今早指派北區區長與產發處同仁，前往民眾住家慰問，受傷民眾後續醫療及機車修復等相關費用，將由市府負責處理。目前逐漸復原中，精神狀況良好，市府也將持續掌握關心受傷民眾復原情形。