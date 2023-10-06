中華角力女將張惠慈今日在自由式76公斤級先在8強賽擊敗南韓選手，可惜4強賽不敵吉爾吉斯選手，銅牌戰面對大陸選手王娟，開賽沒多久就被連續壓制3次丟掉6分，隨後張惠慈也無力突破對方防線，最終就以0比6落敗，沒能為中華隊奪取到獎牌。

中華角力隊這次杭州亞運派出5位選手參賽，男子選手黃瑞祺止步16強，女子選手陳誼靜、謝孟軒和白欣平則在8強賽落敗。只剩下張惠慈奮戰不懈。

張惠慈今日從8強賽起步，首戰只花1分30秒就壓制了南韓選手張瑞連，8比0獲勝。4強賽遭遇吉爾吉斯選手艾佩莉，第一回合0比2，第二回合又失6分，最終0比8敗下陣來。

張惠慈的銅牌戰對手王娟，16強賽就碰到吉爾吉斯選手艾佩莉，兩回合交手1比2飲恨落敗，落入復活賽的王娟，11比0輕鬆擊敗越南選手鄧氏靈。

銅牌戰開始後1分多鐘內張惠慈就被王娟連續3次壓制失掉6分，第一回合0比6落後；第二回合雙方不斷雙手糾纏爭奪攻擊機會，無奈張惠慈苦苦無法突破王娟的防線，最終就以0比6敗下陣來，無緣站上頒獎台。