克羅埃西亞籍的歐洲議會議員（MEP）前法官科拉庫西奇（Mislav Kolakusic）在社群網路平台Ｘ（前身為推特）上發布了一則貼文影片，見他本週三（4）在歐盟的歐洲議會上呼籲，為了回歸正常的人類價值觀，有必要將一些西方主流媒體機構稱為「媒體狂熱份子（Media Fanatic）和媒體塔利班」最後更喊出應該把這些媒體機構定調為恐怖份子，十分激動。
據歐洲議會官方4日議事紀錄，以下為他的演講逐字稿：「尊敬的議長，媒體和真相，為了回歸正常的人類價值觀，有必要將《CNN》、《路透社》、《美聯社》、《德國之聲》等媒體狂熱分子和媒體塔利班宣佈為恐怖組織。」
「它們製造大量虛假訊息，在人民和國家之間散播仇恨，導致歐洲和世界各地數百萬受害者。」
他強調，這不是針對媒體自由的行為，而是針對傳播仇恨和假新聞的自由的行為，這些媒體導致世界進入極權制度的黑暗時代。
科拉庫西奇自2011年以來，擔任克羅埃西亞首都札格雷布商事法院的法官，2009年至2011年期間也擔任克羅埃西亞最高法院的發言人，2017年，他曾獲提名為克羅埃西亞大法官，但未獲選。2019年起獲任歐盟歐洲議會議員。
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