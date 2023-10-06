克羅埃西亞籍的歐洲議會議員（MEP）前法官科拉庫西奇（Mislav Kolakusic）在社群網路平台Ｘ（前身為推特）上發布了一則貼文影片，見他本週三（4）在歐盟的歐洲議會上呼籲，為了回歸正常的人類價值觀，有必要將一些西方主流媒體機構稱為「媒體狂熱份子（Media Fanatic）和媒體塔利班」最後更喊出應該把這些媒體機構定調為恐怖份子，十分激動。

To return to normal human values it is necessary that CNN, Reuters, Associated Press, Deutsche Welle and similar media fanatics and media Taliban be declared terrorist organizations because of the enormous amount of fake news and hate they spread. pic.twitter.com/ErZ542uLnq — Mislav Kolakusic MEP 🇭🇷🇪🇺 (@mislavkolakusic) October 4, 2023

據歐洲議會官方4日議事紀錄，以下為他的演講逐字稿：「尊敬的議長，媒體和真相，為了回歸正常的人類價值觀，有必要將《CNN》、《路透社》、《美聯社》、《德國之聲》等媒體狂熱分子和媒體塔利班宣佈為恐怖組織。」

「它們製造大量虛假訊息，在人民和國家之間散播仇恨，導致歐洲和世界各地數百萬受害者。」

他強調，這不是針對媒體自由的行為，而是針對傳播仇恨和假新聞的自由的行為，這些媒體導致世界進入極權制度的黑暗時代。

科拉庫西奇自2011年以來，擔任克羅埃西亞首都札格雷布商事法院的法官，2009年至2011年期間也擔任克羅埃西亞最高法院的發言人，2017年，他曾獲提名為克羅埃西亞大法官，但未獲選。2019年起獲任歐盟歐洲議會議員。