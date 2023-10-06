美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）日前遭到罷免，不僅導致眾院議事停擺，也打亂了包括援助烏克蘭在內等許多政府支出計畫。就在眾院陷入群龍無首的情況下，前總統川普（Donald Trump）竟然自告奮勇，表示願意接下這個職務，條件是只能代理一段時間，跌破不少人眼鏡。

《紐約郵報》報導，儘管共和黨團在眾院占多數席次，但一時之間也無法達成共識、推出有力的議長人選，川普5日接受福斯新聞（Fox News）採訪時表示，願意暫時扛起議長一職，任期可能是「30天、60天或90天。」

川普自豪地說，因為自己「在國會裡有很多好朋友」，因此已經有人跟他聯繫，希望透過他來團結共和黨。

但他也語帶無奈地表示，競選總統才是他的首要目標，實在分身乏術，「只能在必要時擔任（議長）一段時間。」

報導指出，在目前眾院共和黨團的規定下，川普因涉偽造商業紀錄等重罪指控，基本上沒有資格出任議長一職，但只要黨內同意，規則也可能隨時做出修改。

不過，就在受訪後不久，川普6日又在自己創辦的社群平台Truth Social上表示，自己「完全支持」共和黨籍司法委員會主席喬登（Jim Jordan）贏得下一任議長職位，模稜兩可的態度讓人霧裡看花。共和黨將在下周二（10日）召開會議商議下一步，能否達成共識仍有許多未知數。