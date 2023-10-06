桃園市衛生局日前接獲食藥署通知，前往新興冷凍食品有限公司及瑞騰國際股份有限公司稽查，發現2家公司確有涉及產品原產地標示不實，衛生局近日持續追查下游廠商，發現流向遍布15個縣市，已立即通知各縣市，目前皆已無販售該批標示不符的肉品，市府將持續針對進口豬肉做稽查。

衛生局副局長余依靜表示，新興冷凍公司的下游廠商遍布15個縣市，包括桃園市、宜蘭縣、花蓮縣、基隆市、新北市、台北市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣及嘉義市，共流向120家業者，案件發生後已立即通知各縣市衛生局查核下游業者，其中新興冷凍位於桃園有18家下游廠商。而瑞騰國際公司因公司所在地位處新北市，則交由新北市衛生局處辦，目前初步掌握瑞騰國際在桃園有17家下游廠商，經追查後2家公司皆已無販售、使用該批標示不符的肉品。

余依靜強調，市府將持續執行「桃園市進口豬肉稽查專案計畫」，針對進口豬肉執行原產地稽查與抽驗，保障民眾食品安全。此外今年度執行「標示產地符合性暨乙型受體素抽驗」，針對源頭食品工廠、餐飲業、輸入販售業及傳統市場等處，執行市場監測專案，現場確認豬、牛肉產地標示及執行乙型受體素類（含萊克多巴胺）抽驗。

余依靜說，今年截至本月4日，抽驗肉品檢驗乙型受體素類（含萊克多巴胺）共計423件，除12件尚在檢驗中，合格411件中有15件美國牛肉檢出萊克多巴胺，全數符合中央公告0.01 ppm以下的容許量標準。另查豬、牛可食部位原料原產地標示共計查核1萬6547件，其中有4件不合格為今年3月份查獲已完成處辦。

余依靜呼籲，食品業者販售完整包裝、散裝食品或直接供應飲食場所供應的餐點，只要含有豬肉、牛肉及其可食部位原料，皆應依規定如實標示「原料原產地」，且以豬、牛「屠宰國」作為認定標準。另也提醒民眾，選購時須認清食品中文標示，切勿購買來路不明的商品，如有因消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或桃園市消費者服務中心申訴。