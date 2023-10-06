一般換新髮型會到髮廊，不過有網友觀察到，位在北市西門町附近幾家「神秘理髮廳」，店內玻璃不透光，看不到裡頭，氣氛相當詭異，立刻引熱議。一名在地老司機鐵哥(化名)接受《新聞歸剛欸》節目訪問，驚曝「理髮院是個謊子，根本掛羊頭賣狗肉。」

【新聞歸剛欸】西門旁「不透光」神秘理髮廳！在地老司機「特殊服務」全說了：尋找桃花源

有網友曾在社群發問，「台北中山堂旁有幾家理髮廳，店外玻璃都是看不到裡面的，裝潢一點都不像是理髮廳，大廳內好多位熟女姐姐坐在沙發上在待命，和朋友沒人敢進去消費」。

「神秘理髮廳」店內燈光昏暗，氣氛相當神秘。（游定剛拍攝）

記者日前晚間8點實際走訪，位在延平南路、漢口街一段上，網友口中的「神秘理髮廳」，只見店外三色旋轉燈，夜晚顯得耀眼，店門不透光玻璃，裡頭燈光昏暗，更增添神祕、詭異感。

「神秘理髮廳」裡大多是年過50歲的熟齡姐姐在服務。（游定剛拍攝）

而記者側面觀察，店內多半是年過50歲的熟齡姐姐們，各個濃妝、穿著清涼，坐在沙發上隨時候客，只要男客人經過，姐姐熱情招呼，大老遠見落單男記者，還會熱情揮手、露出燦笑。

熟齡姐姐(紅圈處)見落單男性經過。就會熱情招呼。（游定剛拍攝）

外界好奇的「神秘理髮廳」，老司機鐵哥坦言，「不曾進去消費，但聽朋友說，裡面有『特殊服務』」。」鐵哥表情帶點神祕地說，「理髮廳只是一個謊子，根本掛羊頭賣狗肉，小姐會幫你特別的按摩，這樣你懂吧?」還要記者「進去一探究竟，尋找桃花源」。

記者詢問年紀20出頭青年，「會想要進去換新髮型嗎?」對方語氣疑惑地說，「如果是正常透明玻璃，會讓人想要進去，但昏暗的會不想走進去。」記者問，「會害怕出不來嗎?」他則笑答，「不會進去，就沒有出不來的問題」。