「登山女神」曾格爾去年遭商場女強人岳啟儒提告，指她與岳的丈夫陳坤保開房間、泡湯，求償200萬元，士林地院審理後，認定兩人確有不當交往，已侵害岳配偶權，判曾需賠償30萬元，可上訴。得知判決結果後，正宮岳啟儒在臉書粉專發文，「感謝司法還我公道，所有賠償金額我會捐給婦女相關公益慈善團體（確認團體與援助計劃後會立即公佈），讓這件事有更正向的意義。」

「公關界女強人」岳啟儒去年底具狀提告，指曾格爾因募款活動結識她的丈夫陳坤保，曾去年8月約已婚的陳坤保入住高檔溫泉三二行館，事後互傳訊息「昨晚沒防護，記得買藥吃」，正宮岳啟儒因iPad帳號同步，意外發現先生婚外情，去年9月提告侵害配偶權，求償2百萬元。士林地院審理後，認為曾確實與人夫過夜且有不當接觸，今判曾需賠償岳30萬元，案件仍可上訴。

而正宮「公關界女強人」岳啟儒得知消息後也在臉書粉專「岳啟儒 一人份的勇氣」發文，「本人岳啟儒控告曾格爾侵害配偶權官司，經過一年的訴訟，終於勝訴迎來正義，賠償金額多寡並非我最在意的事，而是希望能夠透過司法，讓無視法律規定之人、慣用謊言遮掩事實之人的不法行為和意圖能被認證，也給社會大眾一個警示。」、「感謝司法還我公道，所有賠償金額我會捐給婦女相關公益慈善團體（確認團體與援助計劃後會立即公佈），讓這件事有更正向的意義。」