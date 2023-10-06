永豐金表示，9月稅後純益月減2.33億元、13.2％，主要是銀行子公司因股息入帳高峰已過，股利收入持續減少，9月獲利15.75億元，較前月減少1.77億元，但證券子公司各項業務動能仍維持成長，9月獲利3.19億元、月增4.9％。

永豐金累積前9月稅後純益157.47億元，年增28.11億元或21.7％，獲利續創歷史同期新高，EPS為1.29元、年化ROE為12.67％。永豐金分析，主要受惠於銀行子公司獲利穩健，且證券子公司獲利大幅成長。

前九月永豐銀稅後純益127.29億元，年增6.51億元或5.4％，獲利創同期歷史新高，主要受惠於金融交易相關收益有近75％的成長，資產品質維持優異，NPL僅0.08％。

前九月永豐金證券稅後純益30.57億元，年增19.50億元或176％，大幅成長主要受惠於非方向性投資的資本利得增加。此外，受惠於台股成交量較去年同期增加7.7％，以及多元手收策略奏效，永豐金證券整體手續費淨收益年成長13％，帶動前三季獲利大幅成長176％。