民進黨現任金門縣黨部主委蔡其雍表示，賄選案是被告的個人行為，司法已經還給他及縣黨部清白。（于家麒攝）

民進黨現任金門縣黨部主委蔡其雍，去年參選縣議員時傳出疑似有樁腳涉賄買票案風波未平；蔡雖曾聲稱那是被告個人行為，且已收到金門地檢署跟高分檢的不起訴書，但前首任主委翁明志卻認為蔡的涉賄行為已嚴重牴觸該黨「反黑金」的黨綱、傷害黨譽甚重，不適合再任縣黨部主委一職，已串聯26位地方黨代表中的15位完成連署，提出罷免，並於今(6)日送交黨中央依黨規辦理。

翁明志表示，該黨黨綱明確規定「反對黑道及金權介入政治運作，選舉賄選應嚴格防止」。但去年該黨提名蔡其雍參選金門縣議員，竟發生疑似其樁腳賄選買票，導致受賄選民數次前往地方黨部索討賄款的荒謬情事，引起各界批評韃伐，嚴重損害該黨形象甚鉅。

翁明志認為，法院的判決僅是一個政治人物最低的標準，從政還是要有高尚的「道德」。現任主委蔡其雍私心自用、領導無方，其行為已嚴重牴觸該黨堅持清廉勤政的核心價值，實不適任金門縣黨部主任委員一職，應予罷免，以維護黨之紀律及名譽。

翁明志說，與前高雄市長韓國瑜被罷免案相較，罷免地方黨部主委看似稀鬆平常，但這卻是民進黨建黨近40年來，首宗地方主委被提起之罷免案；而且蔡其雍已接任賴清德金門競選總部主委一職，非常擔憂對手會以此大作文章而影響總統選情，建請黨中央應依相關規定辦理。

對此，蔡其雍今仍回應表示，有關近日坊間傳聞的選舉案件，司法已經還給他及縣黨部清白，其衍生之糾紛，是當事人之個人行為，當以司法判決為準，無須擴大宣染，造成黨部內耗。

蔡其雍補充說，政治是要落實在鄉親日常的生活中，他在年少離家赴台打拚數十年，待事業小有所成即返回家鄉服務回饋鄉梓，協助鄉親處理大小事，會參選議員也完全是為了落實民進黨愛民、愛鄉土的理念，也期盼實現擴大民進黨勤政的理想。他也表示深知在金門該黨先進創黨之艱辛，當秉承該黨創黨宗旨，持續精進努力，以不負先進期盼。