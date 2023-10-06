桃園市與加賀市於2016年簽約友好都市協定，在教育、體育及觀光方面有頻繁交流，市長張善政6日下午於市府會見日本石川縣加賀市長宮元陸，張善政說期盼能與加賀市深化雙方溫泉觀光、馬拉松比賽及各級學校學生互訪等領域交流。

張善政表示，桃園是台灣國際機場所在地、是旅客來台首站，應積極打造友善觀光環境，吸引國際旅客停留，發掘桃園之美，而桃園市與加賀市都擁有著名的馬拉松賽事，桃園有石門水庫楓半馬，加賀市則有溫泉鄉馬拉松，希望透過進一步交流，努力打造國際級馬拉松城市。

體育及教育方面，張善政還提及，台、日都擁有許多棒球好手，更是國際比賽常勝軍，透過移地訓練交流可提升彼此實力，同時持續進行學生管樂交流，並盤點桃園各級學校，增進與日本學校交流頻率，提供學生走向國際機會。

宮元市長則感謝張善政及桃園市民的熱情接待，他說，疫情期間收到桃園贈送的醫療物資，代表加賀市民表達由衷感謝，由此可見2市友誼歷久常存，患難見真情，也進一步鞏固台日友誼。目前每日皆有航班直航桃園機場及小松機場，方便台日往來的旅客，也使2市互動更加容易，今天上午在桃園辦理了加賀市旅遊推介說明會，期盼能吸引更多桃園旅客及觀光業者造訪加賀市，促進雙方的觀光交流。