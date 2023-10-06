彰化縣員林市1名男子在開車途中疑不滿遭到機車騎士超車及鳴按喇叭，竟在停等紅燈時，在車內點燃鞭炮後朝機車騎士丟去，並由其友人拍下影片貼網炫耀，結果不但反遭網友撻伐，警方認定放鞭炮嚇人的男子已觸及公共危險罪，將傳訊到案說明。
近日社群平台流傳1段誇張影片，貼文者標註「遇到亂按喇叭超車平路猴子，如何處置？」只見影片1名開車的男子停在紅綠燈前，在車內拿出鞭炮點火，探出車窗朝前方機車騎士丟鞭炮，機車騎士被嚇得跳下車，回頭看。
「說別人猴子，朝人亂丟鞕炮更像是猴子會做的事！」多數網友對該男亂丟鞕炮的行為直呼太誇張，「根本是四輪猴！」
當地居民表示，沒看到上述狀況，該路口為員林市南昌路與光明街路口，在車來車往的大馬路亂丟鞭炮，實在很危險。
員林偵查隊長李旺興指出，獲報該案後追查，已確認事發地點，而該輛轎車駕駛朝機車騎士丟鞭炮，恐已觸犯《刑法》第175條公共危險罪，可處1年以上、7年以下有期徒刑，已鎖定犯嫌，將通知該駕駛到案說明。
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