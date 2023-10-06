彰化縣員林市南昌路與光明街口近日發生汽車駕駛人點燃鞭炮攻擊機車騎士的案件，警方已獲報追查。（孫英哲攝）

彰化縣員林市1名男子在開車途中疑不滿遭到機車騎士超車及鳴按喇叭，竟在停等紅燈時，在車內點燃鞭炮後朝機車騎士丟去，並由其友人拍下影片貼網炫耀，結果不但反遭網友撻伐，警方認定放鞭炮嚇人的男子已觸及公共危險罪，將傳訊到案說明。

近日社群平台流傳1段誇張影片，貼文者標註「遇到亂按喇叭超車平路猴子，如何處置？」只見影片1名開車的男子停在紅綠燈前，在車內拿出鞭炮點火，探出車窗朝前方機車騎士丟鞭炮，機車騎士被嚇得跳下車，回頭看。

「說別人猴子，朝人亂丟鞕炮更像是猴子會做的事！」多數網友對該男亂丟鞕炮的行為直呼太誇張，「根本是四輪猴！」

當地居民表示，沒看到上述狀況，該路口為員林市南昌路與光明街路口，在車來車往的大馬路亂丟鞭炮，實在很危險。

員林偵查隊長李旺興指出，獲報該案後追查，已確認事發地點，而該輛轎車駕駛朝機車騎士丟鞭炮，恐已觸犯《刑法》第175條公共危險罪，可處1年以上、7年以下有期徒刑，已鎖定犯嫌，將通知該駕駛到案說明。