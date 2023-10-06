新北市環狀線去年12月完成財產點交，但今年上半年新北審計處報告指出，新北捷運公司累計執行數僅6.81％，因環狀線營運人員進駐期程，辦公廳舍裝修工程及相關營運設備採購招標作業延後，延至112年5月份才決標，另外也因公司福利差異，導致170名技術人員不願留任新北捷運公司，民進黨新北市議員黃淑君6日議會質詢時，要求捷運局1個月內提出檢討報告。

黃淑君表示，原本規畫環狀線經營權移交，包含技術人員移轉新北捷運公司，但捷運局昨日回覆公文指出，因「公司福利存有差異」，導致共有170名原台北捷運公司技術人員不願留任新北，將在10月底全數退場，恐影響環狀線現場營運。

黃淑君質詢捷運局長李政安時要求提升新北捷運公司待遇，盡可能弭平兩邊公司的待遇落差，但當場遭李政安以「虧損沒辦法編獎金」為由否決，並表示獎金編列有相關規定，讓黃淑君當場質問「捷運公司難道一直虧損嗎？」、「局長你也對自己有信心吧！」

黃淑君會後痛批，捷運局如此回應顯現新北市政府不願意面對問題的老大心態，並質疑如此態度如何讓市民認同新北捷運公司在環狀線點交後是真的有心經營？難怪「逃離新北市」已經是公務人員們的共識，並要求捷運局於1個月內提供檢討報告。

新北捷運局回應，自新北捷運公司接手營運後，運量已逐步成長，去同期成長27％，但因今年尚在運量培養期，預估仍處虧損狀態而未編列績效獎金，並均已充分向同仁說明，依員工意願移轉，針對北捷支援人力10月退場，新北也針對可能的人力缺口，擬定相關外包方案來因應，讓營運不受影響。