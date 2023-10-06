小犬颱風狂風肆虐造成雲林縣農作物損失累計破2億元！雲林縣府農業處昨日收到各鄉鎮市回報約700萬元損失，今（6日）一天就突破2.3億元，損害最嚴重的是落花生，面積多達3444公頃，損害程度超過2成。

農業災損初步回報玉米、香蕉傾倒，花生、大豆、甘藷、美生菜、甘藍等出現枯萎焦尾現象，恐影響收成或需耕除，溫網室也傳出塑膠布被強風毀損。

雲林縣府統計截至今天下午5點，受災面積6916公頃，包括落花生、硬質玉米、食用玉米、大豆、落花生、甘藷、西瓜、蘿蔔、胡蘿蔔、蒜頭、香蕉、高麗菜、蔬菜、胡蘿蔔苗、洋蔥苗、甘藷苗，損害程度達25％，農損金額約2.3億元。

其中最嚴重的是落花生損害面積達3444公頃、損害程度約23％；其次硬質玉米1008公頃、損害程度29％。

小犬颱風4日、5日連續2天強風狂颳，強風卻無雨，又夾帶砂塵，導致高莖農作物應聲而倒、葉面乾枯，農民一片哀嚎。

農業處表示，今天（6日）已發文建議農業部全品項農作物現金救助，函請中央採納並公告雲林縣全區救助。

縣府呼籲農漁民，如有農業損害請盡速通報各鄉鎮市公所，並透過「農產業天然災害現地照相」APP上傳資料，以利後續申報救助。