高雄市前鎮區瑞政街6日下午5點多發生電擊傷意外，據了解當下疑似正在接網路線，有名男工作人員疑似觸電後不慎從爬梯摔落，一度傳出意識不清，救護人員緊急送醫救治，送醫後意識清楚，而受傷原因待進一步釐清。

警方於6日下午5點多獲報，前鎮區瑞政街一處民宅有人遭電擊，據報案人表示，是請電信公司來接網路線，過程卻突然聽到聲響，一跑出來發現男工人疑似遭電擊，從爬梯上跌落，身體不斷抽搐，趕緊打119。消防人員到場時，該名25歲的陳姓男工人意識不清，後腦有擦傷，將人送醫救治，送醫後意識恢復清醒，受傷原因釐清中。