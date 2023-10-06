113學年度高中英語聽力測驗第一次考試將於10月21日舉行，並已在5日第一階段開放「應考資訊查詢系統」，讓考生查詢應試號碼等資訊，但大考中心今(6)日官網公告，1萬3000名跨區考試考生應試號碼、考區名稱誤植，因此關閉查詢系統並儘速更正，且已全面更正完畢、重新開放查詢系統，也採簡訊通知考生。

大考中心表示，依據考試簡章，預訂先於10月5日開放查詢應試號碼、考區名稱等資訊，再於10月17日第二階段公布第一次英聽考試應試試場分配表及試場所在地點，考生原本即須於10月17日上網查詢應試試場所在地點，因此更正誤植資訊，並不會影響考生原選擇之考試地區，也不會影響所有報考考生之應試權益，請各位考生放心。

大考中心提到，已於今日上午 9 時重新開放查詢應考資訊，以供考生查詢。同時已將調整後的正確應考資訊發給集體報名單位，請其務必協助轉知所屬集報考生，並同步以「以此封為主」之簡訊，全部再次通知報名時有填寫行動電話號碼的考生，以確保考生獲悉正確的應考資訊。

大考中心強調，對於本次疏失致歉，未來將加強落實資料複核機制，戮力辦好試務工作，避免再次發生類似情事。