食安問題從雞蛋到豬肉連環爆，近日美國進口豬肉爆出「洗產地」爭議，台中市政府稽查後率先公布使用到「洗產地美豬」的81間業者，結果有網友看完後超崩潰，火速分享訂餐紀錄自嘲「真的是太棒了吧，我覺得我的台灣價值又更高了」。

鄉民「q2520q」今（6）日在PTT八卦板分享自己近期的訂餐紀錄，只見他從7月初至今，總共使用外送平台向六扇門（台中東海店）及初心手作壽司（台中東海店）分別點了6次與3次餐點，而這兩間店家，都在台中市政府公布的使用到洗產地美豬的81間業者中。

「我這樣應該是美豬人，我的超人了吧？」該鄉民指出，看新聞報導是從7月開始算，他因此只有列出近3個月的訂餐紀錄，「真的是太棒了吧，我覺得我的台灣價值又更高了！中央政府是不是應該頒發優良國民獎章給我啊？畢竟我姑且也算是促進台美經濟的推手之一，雖然是在我不知情的情況下啦，哈哈哈哈。」

其他網友看完後忍不住大笑出來，紛紛說「別人想吃還不一定吃得到，那你賺麻了」、「美豬達人」、「眼光精準，求賜明牌」、「我笑著推你的文」、「謝謝你美豬人」、「天哪！你根本是台灣價值超人」、「美豬人，黨的超人」、「美豬人，我的超人」。