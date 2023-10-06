劉錚6日在杭州亞運男籃銅牌戰交出14分、4籃板及3助攻，無奈接受中華男籃73比101輸給地主大陸隊現實，劉錚賽後被問到是否想要退出中華隊，他把話說得很隱諱，除了強調自己夢想仍是打奧運，對於亞運的話，則想效法39歲的曾文鼎，至少繼續再打兩屆亞運。

「我的夢想就是能跟中華男籃一起去打奧運，所以現在我不想把話說死，未來還是有機會效力中華隊，」劉錚說，「你看看曾文鼎都快40歲了還在打，我應該可以跟他一樣，現在我32歲，所以還可以至少打7年，也就是我還可以打兩屆亞運。」

至於今天這場銅牌戰，劉錚表示，第3節很可惜，對手有針對上半場的不足進行調整，我們自己也沒把握住，接下來我就是好好準備CBA聯賽，他下季續在上海大鯊魚隊效力。

再度披上國家隊戰袍，劉錚幫助中華男籃連兩屆亞運第4收場，他表示，「和上屆相比，陣容完全不太一樣，在少了陳盈駿情況下，加入更多年輕好手，從不熟悉到了解彼此，我們還是拿下了第4名。」