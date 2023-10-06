為強化年長者識詐能力，提高防詐警覺，台中市政府警察局日前結合社會局西屯區墩安社區關懷據點，舉行1場金融防詐騙宣導活動，活動以「詐騙防衛隊」防詐桌遊為主軸，在遊戲中動動腦，讓年長者一邊討論案情發展，一邊化身「阻詐達人」，當親友遭遇詐騙話術時，能一一破解。

台中市政府警察局指出，自今年1月迄今，台中市政府警察局分析轄內高發詐騙案件，65歲以上長者遭受詐騙案類最多為「假投資」，其次是「猜猜我是誰」或「假冒機構（公務員）」等詐騙手法，警方針對高齡及弱勢族群推動識詐宣導，提高長輩警覺，避免受騙。

警方指出，詐騙集團的詐騙手法越來越多樣化，甚至結合時事取信於年長者或退休族群，讓許多長者一輩子的積蓄，在一夕之間消失，造成晚年經濟生活無法負荷及心理嚴重受創。

警方表示，活動中由犯罪預防科提供年長者或弱勢族群易發生之詐騙案件分享，透過實際又具生活化的案例、影片剪輯，讓與會民眾對於詐騙有更進一步認識。現場有阿嬤分享個人所接到的詐騙電話或簡訊，引起共鳴，熱烈參與討論。希望透過這次宣導講習活動，讓長輩都能建立良好的金融知識，守護自身財產安全。

台中市政府警察局表示，民眾應謹記「網路投資風險大、穩賺不賠陷阱多」、「千騙萬騙不離ATM」、「勿在高風險消費平台購物」等防詐原則，若想了解更多防詐騙資訊可至該局官網或臉書查詢，更進一步掌握防詐訊息，有效保障個人財產安全。