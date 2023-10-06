台灣農業部進口巴西蛋錯標風波未平，近日又發生進口美豬錯標加拿大豬販售，且大多數已遭市民吃下肚無法回收。具有醫護背景的桃園市議員朱珍瑤議員痛批，上至行政院、下至中央畜產會一連串官僚心態甚至人謀不臧，害慘全民無辜承擔食安破洞。

朱珍瑤表示，台灣過去付出許多慘痛的食安經驗才建立目前完整的食品安全機制。台灣卻在短時間內出現巴西蛋進口採購及錯標爭議，又緊接著發生美豬錯標爭議，從上到下一連串這麼多單位同時監督失靈，恐怕不是簡單疏失或誤解法令而已，背後隱藏多少秘密和利益不得而知。

其中中央畜產會不僅掌管全台灣農畜產銷，還掌管最重要的畜產食安驗證，董事長為民進黨派系要角每月領走人民納稅錢15萬元，卻指使廠商做不實標示，難怪美豬馬上爆出錯標爭議。讓人民不禁懷疑，沒有更高層指使或默許，畜產會豈敢隻手遮天。

朱珍瑤表示，自己是醫護背景，小孩也還在襁褓中對於食安格外重視，我國食品各藥毒物殘留劑量規定只限制該品項，並沒有告訴國人各類品項殘留毒藥物重疊累積的危險性，食用多少該類的藥毒物殘留又食用多少其他類的藥毒物殘留會對身體造成危害無從得知，現階段只能請人民自求多福，避免選購來路不明的食品，就算有標示也要留意是否真實，自己食安自己救。