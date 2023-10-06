此外，德淵（4720）也因特化出貨動能復甦趨緩，9月營收2.75億元，月減4.8％，年減1.09％；前三季營收24.36億元，年減11.28％。

德淵與工研院合作開發之生物基可堆肥感壓熱熔膠已獲得國際性衛材大廠試單，並將加速推進印度二廠興建，預計明年完工，以掌握商機。

晶呈科新品布局加速推展，規畫在二廠生產去光阻液，已接獲新客戶訂單，並有超過雙位數客戶洽談樣品測試中；目前接單情況比預期要好，有機會在今年底前開始出貨。

分析師認為，晶呈科預計二廠建立288噸的去光阻液產能，若明年有望填滿產能，產值貢獻估2億～2.5億元；以去年營收來看，占比約2成，有助強化營運能量。

德淵目前綠色材料營收比從83％提高至88％，綠色材料成長率5.7％；其中創新產品約17％、傳統升級也達70％。隨著大陸市場KA客戶提出碳中和計畫，積極在飲料食品封裝、吸管用膠、包裝袋等應用；潔淨回收貼標膠除澳洲市場開發外，東北亞市場已有試膠進行；可回收之書本裝訂膠在東北亞市場有望獲取新訂單。

德淵指出，大陸熱熔膠下半年邁入食品包裝傳統旺季，過濾器與家具業需求也有提升；越南因食品包裝業擴展，營收可望回升。美國及歐洲市場庫存去化完成，開始承接新訂單，力拚毛利成長。