農金署表示，氣象參數型保險，只要氣象數據符合理賠條件，毋須經由實地勘損程序，即依保險契約啟動理賠，具公正性及客觀性，可提供農民即時補償，並減少理賠爭議。小犬颱風於苗栗縣西湖測站測得最大陣風10級，部分地區氣象站亦有9級以上之強風，檢視各氣象測站即時數據，估算可獲賠的保單有臺東、苗栗及臺南投保之柚保險68件、46.3萬元；以及屏東投保之蓮霧保險27件、66萬元，農金署已促請產險公司儘速撥付，讓投保農民於最短時間獲得理賠款。

農金署特別說明，運用現代化科技簡化農業保險理賠流程，讓農民儘速獲得理賠款，是推動農業保險一直精進的目標，如108年推出香蕉植株保險，當承保地區發布颱風警報，產險公司即啟動無人機空拍勘損，提升作業效率；另對於部分產險公司運用AI大數據與數位科技，主動啟動理賠機制、簡訊自動通知農民，並於最短時間內撥付理賠款等精進作為，農金署均表示肯定與感謝。

政府自2017年起擴大推動農業保險，截至今年9月底，已開發27種品項、43張保單，農金署呼籲農民朋友踴躍投保，善用危險分散工具填補損失，目前農業部補助1／3至1／2之保險費，部分縣市政府亦有提供補助，可減輕農漁民財務負擔。